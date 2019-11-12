Жителю Ижевска грозит лишение свободы за использование билетов «Банка приколов»

Полицейские задержали 31-летнего ижевчанина, подозреваемого в использовании билетов «Банка приколов» при оплате товаров. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. За совершенное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.

Установлено, что подозреваемый приобрел несколько билетов «Банка приколов» номиналом 5 тыс. руб. В последующем он расплатился одной купюрой за товар в киоске на ул. Союзной. Продавец отдала злоумышленнику товар и сдачу. Затем она обнаружила подделку и обратилась в полицию. Через несколько дней мужчина снова попытался расплатиться фальшивой купюрой в этом же киоске. Продавец узнала мужчину и позвонила в полицию. Злоумышленник успел скрыться, но криминалисты отдела полиции №4 установили личность подозреваемого по следам рук с изъятых билетов.