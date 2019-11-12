«Стройсервис» получит угольный участок в Кузбассе за 250 млн рублей

Сибнедра планируют выдать «Шахте №12», входящей в группу «Стройсервис», лицензию на право добычи угля на участке недр «Северный Маганак — Прирезка» Прокопьевского каменноугольного месторождения в Кемеровской области. Об этом сообщается в приказе ведомства.

Конкурс, объявленный в июле этого года, признан несостоявшимся в связи с поступлением заявки только от одного участника. «Шахта №12» предложила за лицензию 250,94 млн руб. при стартовой цене в 250,93 млн руб. Срок лицензии — 25 лет.

Запасы и прогнозные ресурсы участка «Северный Маганак — Прирезка» оцениваются в 41,8 млн т угля. Как следует из конкурсной документации, участок площадью 4,15 кв. км располагается в границах бывшего горного отвода закрытой шахты «Центральная» и включает в себя большую часть участка «Центральный» и «Северный Маганак 2». Сейчас эти лицензии аннулированы, ранее они были выданы ЗАО «Капиталинвест».

«Шахта № 12» — старейшее из действующих угледобывающих предприятий России. С 1917 года ведет разработку участка недр юго-восточной части Киселевского каменноугольного месторождения. В состав группы «Стройсервис» вошла в августе 2009 года. В 2013 году было принято решение о развитии направления открытых горных работ и прекращении подземной добычи. Годовой уровень добычи угля марок К и Т — более 730 тыс. т.

Юрий Зуев