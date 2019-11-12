Кремль считает нарушением прав граждан доступ в интернет по паспорту

Кремль считает цензурой и нарушением безусловных прав граждан введение допуска в интернет по паспорту. Ранее с такой инициативой в Госдуму и Совет федерации обратилась Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопросы журналистов о нарушении прав граждан.

«Конечно, станет (цензурой. — “Ъ”), конечно, нарушает (права граждан. — “Ъ”)»,— сказал господин Песков.

«Аванти» предложила обязательную регистрацию граждан при доступе в интернет. По идее ассоциации, любой гражданин должен будет предоставлять электронную версию документа, сообщал ТАСС. В ассоциации хотят, чтобы действия гражданина были персонифицированы. По мнению «Аванти», это позволило бы предотвратить неправомерные действия и помогло бы устанавливать виновных в преступлениях. Регистрацию несовершеннолетних предлагают проводить по документам их родителей или законных представителей.

Напомним, в России планируют с 2020 года выдавать электронные паспорта. Предполагается, что предоставление бумажных паспортов прекратят в 2022 году.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Электронные паспорта выдадут досрочно».