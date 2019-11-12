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Замначальника ДГА Перми оштрафовали за неисполнение предписаний ФАС

Замначальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми оштрафован на 8 тыс. руб. за нарушение срока исполнения предписания УФАС.

Как сообщает пресс-служба УФАС, комиссия ведомства признала обоснованной жалобу ООО «СЗ „Альфа-Инвест“» на действия департамента градостроительства и архитектуры (ДГА) Перми, незаконно отказавшего в выдаче разрешения на строительство дома в Мотовилихинском районе. УФАС обязало ДГА пересмотреть заявление застройщика о выдаче разрешения на строительство в срок до 3 октября 2019 года, а также представить в Пермское УФАС России подтверждение исполнения предписания до 10 октября 2019 года. Однако сделано этого не было.

При этом ДГА обратился в Арбитражный суд Пермского края с целью приостановить действие предписания УФАС, однако определением от 7 октября 2019 года суд в удовлетворении ходатайства отказал.

«В соответствии с Законом о защите конкуренции и разъяснениями ФАС России, в данной ситуации обжалование предписания его не приостанавливает. Поскольку предписание не было исполнено в срок, ведомство возбудило административное дело в отношении главы городского департамента градостроительства и архитектуры. Повторное нарушение предписания надзорного ведомства может повлечь дисквалификацию должностного лица на срок до трех лет»,— заявил руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.

В ходе рассмотрения материалов дела выяснилось, что на период рассмотрения заявления от застройщика начальник ДГА был в отпуске. Его обязанности исполнял заместитель. Таким образом, именно замначальника ДГА совершил противоречащее законодательству действие, последствия которого он не мог не предвидеть, за что и был привлечен к ответственности.

Заместитель начальника ДГА вину отрицал, представив в качестве доказательства исполнения предписания выданное ООО «СЗ „Альфа-Инвест“» разрешение на строительство объекта. Однако это не было признано антимонопольной службой как исключающее вину заместителя начальника ДГА обстоятельство, поскольку разрешение было выдано за пределами установленных сроков исполнения предписания УФАС.

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