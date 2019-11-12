В Самаре добиваются остановки незаконной стройки у центрального автовокзала

Депутат Госдумы Александр Хинштейн добивается остановки незаконного строительства здания у Центрального автовокзала Самары через суд. Соответствующее обращение он направил в прокуратуру, к главе Самары Елене Лапушкиной и в Государственную инспекцию строительного надзора региона. Об этом парламентарий сообщил в «Твиттере».

«Стройка, действительно, незаконная. По неподтвержденной информации, строят “Макдоналдс”»,– говорится в сообщении.

В октябре жители региона сообщили в соцсетях о стройке неизвестного объекта в районе Центрального автовокзала. На тот момент, строители начали заливать второй этаж здания. Минстрой региона и городской департамент градостроительства сообщили, что не выдавали разрешения на возведение объекта.

Георгий Портнов