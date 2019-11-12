Новый корпус гимназии №3 введут в эксплуатацию через полтора года

В Перми началось строительство нового корпуса гимназии №3, расположенного в Орджоникидзевском районе, на ул. Звенигородской. Объект стоимостью 581 млн руб. должен быть сдан в эксплуатацию через полтора года.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, из-за небольшого земельного участка новый корпус будет четырехэтажным, это позволит вместить большее число учеников при обеспечении стандартов в 12 кв. м на каждого ученика.

По словам директора гимназии Татьяны Новиковой, прежний корпус мог вместить 800 учеников, новый корпус рассчитан на 1050 школьников. Все занятия будут проходить только в первую смену.

В новом здании гимназии разместятся 60 учебных кабинетов, библиотека, музей, актовый зал со сценой, спортивные залы, раздевалки с санузлом и душевыми кабинами, административный блок, столовая и другие помещения. На прилегающей территории появится футбольное поле, площадки для баскетбола, гимнастики, для сдачи норм ГТО и другое.

Осмотревший строительную площадку губернатор Максим Решетников поручил главе Перми Дмитрию Самойлову заранее продумать вопрос с транспортной доступностью школы, безопасного пути школьников от остановок общественного транспорта и систему освещения около школы.