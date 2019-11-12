В Перми будет комфортная «Погода» «Девелопмент-Юг» построит школу и детский сад в микрорайоне Теплые кварталы «Погода» за свой счет

Строительный холдинг «Девелопмент-Юг» возведет в микрорайоне Теплые кварталы «Погода» в Мотовилихе спортивно-образовательный кластер, включающий в себя школу со спортивными объектами, детским садом и культурно-досуговым центром. Объекты спортивно-образовательного кластера будут строить и сдавать поэтапно. К возведению общеобразовательного блока девелопер приступит уже в 2020 году. В компании считают, что вместе с новым жильем должна строиться и социальная инфраструктура.

Федеральный застройщик «Девелопмент-Юг» построит школу и детский сад в микрорайоне Теплые кварталы «Погода». Школа будет включать в себя спортзалы, а также культурно-досуговый центр. Спортивно-образовательный кластер будет расположен в квартале, ограниченном новыми проектируемыми улицами: Сапфирной, Топазной и Серебристой – в Теплых кварталах «Погода» в Мотовилихинском районе. Сейчас девелопер завершает проектирование объектов, компания уже готова представить свой проект.

В Перми «Девелопмент-Юг» занимается комплексным освоением территории и реализует два масштабных проекта: Спортивный микрорайон «Ива» и Теплые кварталы «Погода». Кроме кварталов современного жилья, компания возводит объекты социальной инфраструктуры и безвозмездно передает их администрации города.

Напомним, право комплексного освоения пермской площадки на Иве площадью более 80 га строительный холдинг приобрел на торгах весной 2008 года, чтобы построить здесь около 1 млн кв. м жилья. По условиям аукциона, компания должна также за свой счет создать объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передать их муниципалитету безвозмездно.

В начале этого года в «Девелопмент-Юг» изменили стратегию освоения Ивы. Если изначально компания позиционировала ее как единое пространство, то потом решила разделить застройку. К Спортивному микрорайону Ива добавился проект категории комфорт плюс под названием «Погода. Теплые кварталы». Общая площадь этого проекта составит 390 тыс. кв. м. Изменение планов связано с необходимостью построить большое количество объектов социальной инфраструктуры и ростом престижности территории.

Вице-президент «Девелопмент-Юг» Алексей Востриков отмечает, что застройщик разделяет позицию губернатора Максима Решетникова и правительства Пермского края относительно обязательной социальной ответственности строительного бизнеса.

«Безусловно, вместе с новым жильем должна создаваться сопутствующая социальная инфраструктура. Именно поэтому мы проектируем и строим наши объекты с учетом потребностей населения. Компания выполняет все обязательства в рамках договора комплексного освоения территории точно в срок. Застройщиком уже безвозмездно переданы в муниципальную собственность следующие объекты: детское дошкольное учреждение на 300 мест, два помещения для раздаточных пунктов детского питания, помещение для администрации района, помещение для участковых уполномоченных, служебная квартира участкового уполномоченного, автомобиль для пожарных служб. Поликлиника с женской консультацией, станцией скорой помощи и травмпунктом в настоящее время строится, и уже в начале 2020 года также будет передана администрации города Перми», – рассказал топ-менеджер.

Школа, которую построит «Девелопмент-Юг», станет инновационным для Перми проектом, аналогов которому в городе нет. При проектировании изучался передовой опыт строительства детских образовательных учреждений в Москве и Санкт-Петербурге.

Спортивно-образовательный кластер будет включать среднюю общеобразовательную школу на 1626 учащихся, детский сад на 350 детей, спортивный блок, а также культурно-досуговый центр. Корпуса будут объединены кампусом, общим пространством с игровыми площадками, зелеными зонами отдыха и стадионом.

Внешний облик здания разработан в соответствии с современными тенденциями в архитектуре. В отделке фасадов будут использованы такие материалы, как клинкерная плитка, линеарные панели с текстурой дерева, структурная штукатурка.

«Девелопмент-Юг» будет поэтапно строить и сдавать объекты спортивно-образовательного кластера. К возведению первого этапа (общеобразовательный блок) девелопер намерен приступить уже в следующем году.

«Мы подтверждаем, что все обязательства, взятые на себя компанией, будут выполнены в обозначенные сроки», – подчеркнул вице-президент корпорации Алексей Востриков. Топ-менеджер также отметил, что на встрече с губернатором и администрацией города, которая состоялась в марте этого года, компании дали понять, что договор комплексного освоения могут продлить при условии выполнения обязательств по объектам социальной инфраструктуры. «В этом направлении мы и продолжаем работать», – резюмировал господин Востриков.