«Уралхиммаш» переведет на четырехдневную рабочую неделю непроизводственные службы

Как сообщили в пресс-службе ПАО «Уралхиммаш», с 13 января 2020 года на предприятии для некоторых категорий работников планируется ввести режим сокращенной рабочей недели. «Четырехдневний рабочий график предполагается для сотрудников категории «руководители, специалисты, служащие» финансовой службы, дирекции персонала, дирекции материально-технического снабжения, дирекции продаж и некоторых вспомогательных служб»,— отметили на заводе. На предприятии особо подчеркнули, что производственные подразделения продолжат работать в режиме полной рабочей недели, как и работники инженерных служб. «Данная мера не скажется на заказах, которые сейчас находятся в производстве – все они будут выполнены в контрактные сроки с надлежащим качеством»,— заключили на предприятии.