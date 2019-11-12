Мэрия Липецка доработает проект реновации ветхого квартала

Планы по реновации квартала в границах улиц Зои Космодемьянской, Спиртзаводской, Земной, Осеннего проезда и площади Мира в Липецке пересмотрят, а документация будет доработана, сообщила пресс-служба городской администрации. Мэрия отменила публичные слушания по проекту реновации квартала, намеченные на сегодня. Проект планировки предусматривал будущее развитие территории в районе НЛМК. На участке планировали снести аварийные малоэтажные дома, а на их месте построить 12 восьмиэтажек, спортивно-досуговый центр и школу на 600 мест. Однако в администрации города признали документ недоработанным.

Ранее, напомним, в Липецке был публично раскритикован проект планировки 24,2 га в границах улиц Неделина, Фрунзе, Шмидта, Орджоникидзе, Мичурина, Котовского, согласно которому планировался снос 150 индивидуальных жилых домов, непригодных для проживания, и одного многоквартирного.

Какие сложности возникают у застройщиков макрорегиона при реализации нацпроекта «Жилье» - в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова