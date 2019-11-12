Бывших сотрудников полиции Тольятти отправят под суд

В Тольятти бывшие оперуполномоченные отделения по документированию преступлений УМВД России предстанут перед судом за фальсификацию (ч. 4 ст. 303 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ Самарской области.

«По версии следствия, в начале августа 2018 года обвиняемые сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности по факту незаконного производства и хранения гражданином наркотического средства – дезоморфин»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алена Смирнова