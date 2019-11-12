В Ижевском регионе ГЖД вырос объем погрузки

Объем погрузки в Ижевском регионе Горьковской железной дороги (ГЖД) за октябрь 2019 года составил 327,3 тыс. тонн. Это на 0,1% больше показателя октября 2018 года, сообщает пресс-служба ГЖД.

За октябрь в Ижевском регионе ГЖД погрузили 35,1 тыс. тонн лесных грузов, 34,8 тыс. тонн химикатов и соды, 27,4 тыс. тонн лома черных металлов, 22,5 тыс. тонн черных металлов. Объемы погрузки обозначенных грузов снизились по сравнению с октябрем 2018 года на 10,3%, 8,1%, 22,5%, 19,9% соответственно. Также в Ижевском регионе погрузили 158,6 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, что на 22,1% больше прошлогоднего значения, и 1,1 тыс. тонн промышленного сырья — в 2,9 раза больше значения октября прошлого года.