Земсобрание Куединского района отменило действие ЕНВД

Земское собрание Куединского района досрочно отменило действие в муниципалитете единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании земского собрания. За отмену ЕНВД проголосовали 13 из 18 депутатов.

Ранее решения об отмене действия ЕНВД приняли представительные органы 44 муниципалитетов Пермского края. В двух районах, Большесосновском и Гайнском, этот вопрос рассмотрят повторно.

Напомним, на федеральном уровне принято решение об отмене ЕНВД к 2021 году. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора Пермского края Максима Решетникова о компенсациях выпадающих доходов для муниципалитетов, отменивших ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб.