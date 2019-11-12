Торги по продаже имущества МУП «ЧелябГЭТ» снова не состоялись

В Челябинске повторные торги по продаже социально-значимого имущества предприятия-банкрота «Челябинский городской электрический транспорт» («ЧелябГЭТ», в октябре 2017 года открыто конкурсное производство) признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Информация об этом опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Торги были объявлены в сентябре. Начальная цена лота, в который вошли недвижимое имущество МУП, оборудование, контактные сети, трамвайные пути, тяговые подстанции, а также весь трамвайно-троллейбусный парк, составила 1,7 млрд руб. В апреле этого года социально-значимое имущество «ЧелябГЭТ» пытались продать по цене 1,9 млрд руб. Однако желающих не нашлось.