В Югре придумали, как улучшить качество зимников

Власти ХМАО планируют перевести работу с субподрядчиками, которые строят зимние дороги в округе, на трехлетний цикл планирования. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала губернатор Наталья Комарова. Она отметила, что по аналогичной схеме департамент дорожного хозяйства ХМАО уже работает с подрядчиками.

«Я считаю, что такое решение принесет свой эффект и благоприятно отразится на качестве зимних дорог. Хотя нужно понимать, что зимники никогда не смогут сравниться по качеству со стационарными дорогами. Поэтому мы в правительстве думаем над развитием альтернативного транспорта», – отметила глава региона.

Она рассказала, что в конце текущего года правительство округа подведет итоги эксперимента по развитию авиационного транспорта. «Мы оценим эффект, загрузку и в будущем, возможно, распространим этот опыт на весь регион. Продумаем маршруты, оценим необходимое количество судов, оптимальные цены на услуги. Я считаю, что нужно дать нашим жителям выбор, чтобы они сами определили для себя, каким транспортом им удобнее добираться куда-то», – подчеркнула Наталья Комарова.