В электрических сетях группы компаний АО «БЭСК» успешно провели первые плавки гололеда

11 ноября в Белебеевских электрических сетей ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК») проведена первая в этом сезоне плавка гололеда. В течение дня метеоусловия способствовали сложному гололедообразованию. На грозотросах ВЛ 110 кВ «Шкапово – Чегодаево, 1, 2 ц» образовалась ледяная муфта, что могло привести к аварийным отключениям. Чтобы этого не допустить, сетевики провели плавку гололеда.

На магистральных сетях другой дочерней компании АО «БЭСК» - ООО «БСК» так же пришлось производить плавку гололеда. Нарост льда образовался на грозотросах ВЛ 220 кВ «Смеловская – Белорецк, 1, 2 ц» и ВЛ 220 кВ «Аксаково – Бугульма». 12 ноября плавка гололеда была выполнена на ВЛ 500 кВ «Бугульма – Бекетово».

Все произведенные башкирскими сетевиками плавки прошли успешно. На плавку самого сложного гололедного отложения, величина которого составляла 266*291 мм, потребовалось не более 20 минут.