НИИ автоматических приборов подал на самобанкротство

АО «Научно-исследовательский институт автоматических приборов» обратился в арбитражный суд Новосибирской области с иском о самобанкротстве. Как следует из данных на сайте суда, сумма задолженности предприятия составляет 24,7 млн руб.

Суд пока не приняли заявление к производству. О намерении подать на банкротство предприятия генеральный директор НИИ Андрей Петренко опубликовал уведомление в октябре этого года.

Предприятие входит в структуру госкорпорации «Ростех». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка НИИ в 2018 году — 31,7 млн руб., чистая прибыль — 3,8 млн руб.

Оксана Павлова