В Екатеринбурге скончался соратник Эдуарда Росселя

В Екатеринбурге на 88-м году жизни скончался Сергей Воздвиженский. Он долгое время болел и не выходил из дома, сообщили в его окружении. Прощание с ним состоится 14 ноября. Сергей Борисович Воздвиженский родился 18 мая 1932 года. Работал конструктором на Уралмашзаводе, управляющим треста «Главсредуралстрой», секретарем Свердловского обкома КПСС, первым заместителем председателя Свердловского облисполкома Эдуарда Росселя. С 1991 года был председателем исполнительного комитета межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Большой Урал».