Экс-глава Кузбасса не пришел в суд из-за состояния здоровья

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев не явился на заседание в Центральный райсуд Кемерово давать свидетельские показания по уголовном делу о вымогательстве контрольного пакета акций разреза «Инской», пишет «Тайга.инфо».

«По состоянию здоровья не имею возможности принять участие в судебном заседании»,— сказано в заявлении экс-главы региона. Судья также огласил выписку из медучреждения, в которой сказано, что у господина Тулеева есть хронические заболевания, а ему противопоказаны волнения.

Экс-губернатор письменно попросил суд огласить свои показания, данные в ходе предварительного следствия. Защита и подсудимые возражали, требуя вызвать Амана Тулеева повторно, но судья отказал им и зачитал показания.

Напомним, обвиняемыми по делу о вымогательстве акций разреза «Инской» проходят восемь человек: экс-заместители губернатора Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко, бывшая начальница департамента административных органов Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин, его доверенное лицо Геннадий Вернигор, экс-глава областного управления Следственного комитета России Сергей Калинкин, бывший заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Сергей Крюков и следователь этого отдела Артемий Шевелев.

Как писал “Ъ”, им инкриминируется вымогательство в особо крупном размере 513 акций АО «Разрез Инской» (51% пакета) номинальной стоимостью 256,5 тыс. руб. и права на имущество предприятия балансовой стоимостью 2,788 млрд руб. по состоянию на 12 июля 2016 года. Изначально следствие оценивало акции по рыночной стоимости в 1 млрд руб.

Центральный райсуд Кемерово рассматривает уголовное дело с конца октября прошлого года. Господин Калинкин находится под стражей, остальные — под домашним арестом.

О деле читайте в материале “Ъ” «Работники автосалона засвидетельствовали BMW для главы следственного управления»

Юрий Зуев