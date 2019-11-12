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В Зеленокумске продавец крал товары из магазина автозапчастей

Ранее судимого жителя Зеленокумска подозревают в краже автомобильных масел и запчастей из магазина, где он работал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Владелец магазина пожаловался в полицию, что на прилавке отсутствуют некоторые позиции автомобильных масел и автозапчастей, которые по факту не реализовывались.

Полицейские выехали по адресу, осмотрели место происшествия и опросили работников. Изучив записи с камеры видеонаблюдения, правоохранители установили подозреваемого — 20-летнего продавца. Молодой человек в течение года частями выносил товар из магазина, прятал его под крышей подсобного помещения, а поздней ночью возвращался и переносил похищенное домой.

В ходе обыска дома у подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного имущества. Остальное злоумышленник успел продать. Общая сумма ущерба составила более 170 тыс. руб. В отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

Дарья Голякова


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