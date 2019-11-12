Объявленный в розыск сочинский полицейский уволен из МВД полтора года назад

Руслан Хавдок, объявленный в международный розыск, служил в должности оперуполномоченного управления по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБ и ПК) управления МВД по городу Сочи, сообщили в пресс-службе краевой полиции. Он был уволен из органов внутренних дел в начале 2018 года по отрицательным мотивам, уточнили в ведомстве.

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева накануне сообщила “Ъ-Юг”, что в отношении Руслана Хавдока избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, решение выносилось судом заочно, поскольку обвиняемый объявлен в международный розыск. Руслан Хавдок обвиняется в получении особо крупных взяток (два эпизода по ч. 6 ст. 290 УК РФ). Другие подробности уголовного дела в Басманном суде не сообщают, на сайте суда имеется информация, что в отношении того же лица расследуются дела об особо крупном мошенничестве и о посредничестве при передаче взятки. По данным следственного управления СКР по Краснодарскому краю, дело в отношении Руслана Хавдока расследует ГСУ СКР по городу Москве, оперативно получить комментарий в московском управлении СКР не удалось.

Анна Перова, Краснодар