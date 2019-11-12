Дирекция Универсиады в Казани закупает картриджи для оргтехники на 797 тысяч рублей

Компания «Пифагор» стала победителем тендера на поставку картриджей для оргтехники АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани». Она предложила за свои услуги 797,2 тыс. руб. При этом начальная цена контракта составляла 1,1 млн руб. Тендер опубликован на сайте ГУП «Центр развития закупок РТ».

Согласно документации, картриджи должны быть поставлены заказчику до 20 ноября 2019 года. Победитель тендера должен поставить 96 картриджей и 18 тонер-картриджей, в том числе девять картриджей для принтера HP 700 Color mfp M775, стоимость каждого из которых составляет около 35 тыс. руб.

Согласно данным сайта Rusprofile.ru, АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани» была зарегистрирована 14 августа 2009 года. Организация ведет деятельность в области спорта. Ее учредителями являются Минспорта России, аппарат кабмина Татарстана, общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный союз» и комитет земельно-имущественных отношений Казани.

"Ъ-Казань"