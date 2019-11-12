В Самаре бывшего полицейского признали виновным в покушении на мошенничество

Бывший начальник отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре Виталий Деревяга признан виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ). Об этом во вторник сообщает СУ СК РФ по региону.

Следствие установило, что в феврале 2019 года обвиняемый получил от одного из коллег взятку в размере 100 тысяч рублей. За это он обещал устроить полицейского в полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре.

Виталий Деревяга приговором суда отделался штрафом в размере 50 тыс. руб.

Андрей Сазонов