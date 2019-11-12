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Курсанты военного училища в Тюмени госпитализированы после смерти сокурсника от менингита

Из Тюменского высшего военно-инженерного командном училища (ТВВИКУ) в инфекционное отделение госпитализировали 21 курсанта. Как пишет «Интерфакс-Урал», это произошло после смерти их сокурсника от менингита.

«Он поступил в больницу 8 ноября в крайне тяжелом состоянии и, несмотря на усилия медиков, скончался через несколько часов от менингита»,— сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Госпитализировать других курсантов пришлось ради профилактики: у них разные диагнозы — ангина, ОРВИ.

Отметим, сегодня стало известно о том, что у студентов уральского института МЧС зафиксированы случаи острой кишечной инфекцией. Проводится проверка.

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