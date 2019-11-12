Новосибирская полиция заинтересовалась групповым избиением школьника

Полицейские проводят проверку после группового избиения девятилетнего школьника в Дзержинском районе Новосибирска, сообщает областное управление МВД. Накануне мать мальчика подала заявление в полицию.

Стычка произошла днем 9 ноября в одном из дворов на проспекте Дзержинского. Дети играли в футбол в хоккейной коробке, но во время игры между мальчиками возникла конфликтная ситуация, которая переросла в избиение. «Одному из несовершеннолетних были нанесены телесные повреждения. Пострадавший ребенок находится в медицинском учреждении, где проходит обследование»,— говорится в сообщении полиции.

Правоохранительные органы установили всех участников потасовки. Сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Илья Николаев