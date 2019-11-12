Экс-глава тюменского филиала Россельхозбанка не смог оспорить срок, который ему дали за взяточничество

Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда оставила в силе реальный срок наказания бывшему директору тюменского регионального филиала Россельхозбанка Сергея Кравченко, осужденному за получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В суде банкир пытался оспорить решение Калининского райсуда Тюмени, который летом этого года приговорил его к четырем годам колонии строгого режима.

По версии следствия, в июне 2018 года Кравченко получил взятку в 600 тыс. руб. от представителя учредителя фирмы-должника. Взамен он помог организовать подписание договора уступки банком права требования физлицу. По договору подставной человек выкупил за 7 млн руб. долг в сумме более 21 млн руб. После получения денег директор был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России по Тюменской области, а деньги изъяты. Осужденный был взят под стражу в зале суда. Суд оставил арест на автомобиль осужденного Lifan с прицепом для обеспечения уплаты штрафа в 1,2 млн руб.