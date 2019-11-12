Горнолыжные курорты Петербурга и Ленобласти признаны самыми популярными в России

Петербург и Ленобласть возглавили рейтинг самых популярных мест в России для горнолыжного туризма. Результаты опроса опубликовал сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В первую тройку вошли курорты Москвы, Подмосковья и Кемеровской области.

В Петербурге туристы предпочитают останавливаться на курортах на пять ночей. На проживание они тратят, в среднем, 3,4 тыс. рублей в сутки.

Дороже обходится отдых в столичном регионе. Там любители активного отдыха готовы платить за проживание 6, 4 тыс. рублей за сутки. И если в Кемеровской области за проживание на одном из курортов в сутки составляет 12 тыс. руб., то за отдых на подобных склонах в Краснодарском крае нужно заплатить, в среднем, 22 тыс руб. в сутки.