В Удмуртии запустят систему обработки заявок «Единое окно» для объектов капстроительства

В 2020 году в Удмуртии планируют запустить систему параллельной обработки заявок «Единое окно». Проект автоматизирует процесс получения технических условий и договоров технического присоединения для обозначенных объектов, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Проект "Единое окно" предполагает подачу единой заявки посредством регионального портала госуслуг и обеспечивает сокращение сроков согласования на строительство за счет параллельного направления документов в разные инстанции»,— говорится в сообщении. После внедрения системы срок получения разрешения на строительство должен сократиться со 112 до 62 дней, а срок согласования для присоединения к инженерным сетям — со 100 до 10 дней.