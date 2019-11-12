Членов террористической ячейки из Крыма отправили в колонию строгого режима

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал шестерых членов крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России) виновными в создании и участии в террористической организации (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и в приготовлении к насильственному захвату власти (ст. 278 УК РФ). Они получили от 7 до 19 лет колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Муслим Алиев получил 19 лет, Инвер Бекиров — 18, Вадим Сирук и Эмир-Усеин Куку — по 12, Рефат Алимов — 8, а Арсен Джеппаров — 7 лет колонии строгого режима. По данным следствия, Алиев и Бекиров являются организаторами террористической ячейки, остальных обвиняют в участии в ней.

На собраниях ячейки они призывали к тотальной исламизации, занимались вопросами вербовки граждан и подстрекательства населения к экстремистской деятельности. Вину обвиняемые не признали, заявляя, что их «преследуют по религиозным и политическим соображениям». Все осужденные по этому делу были задержаны весной 2016 года в Ялте.

Вадим Никифоров, Симферополь