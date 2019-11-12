На Среднем Урале увеличили стоимость патента для трудовых мигрантов

Комитет по бюджету, финансам и налогам Заксобрания Свердловской области рассмотрел законопроект об установлении на 2020 год коэффициента, на основе которого рассчитывают стоимость патента для иностранных граждан, работающих на Среднем Урале. Его значение предложили установить на уровне 2,48. В результате фиксированный авансовый платеж составит 5,4 тыс. руб., что на 217 рублей больше аналогичного значения 2019 года. В Заксобрании отметили, что такое решение позволит усиливать защиту рынка труда Свердловской области и в то же время не повлечет существенных затрат для иностранных работников.

В ходе того же заседания комитета парламентарии приняли решение ограничить на региональном уровне право предпринимателей, работающих по патенту, продавать лекарственные препараты. «На федеральном уровне решили ограничить. В рамках патента индивидуальные предприниматели не будут иметь права реализовывать лекарственные формы. Такой вид медицинской или фармацевтической деятельности подлежит государственной регистрации. Лекарственные формы должны иметь идентификационный знак и так далее. На мой взгляд, это правильно сделано. Такое ограничение нужно для того, чтобы в продажу не поступали контрафактные лекарства, какая-то непроверенная медицинская продукция», – отметил председатель комитета Владимир Терешков.

Народные избранники рассмотрели в первом чтении законопроект о внесении изменений в региональный закон «О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков», в котором был предложен новый вариант таблицы, устанавливающей размер потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода.