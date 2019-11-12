«Мотовилиха» отгрузила в войска заключительную в этом году партию «Торнадо-Г»

ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (входит в группу предприятий «Мотовилихинские заводы») отправило подразделениям Минобороны заключительную партию РСЗО «Торнадо-Г» в рамках выполнения гособоронзаказа, сообщает пресс-служба машхолдинга. Предприятие выполнило комплекс работ по ремонту и модернизации боевых машин РСЗО «Град» до уровня «Торнадо-Г», предусмотренный программой 2019 года. «Торнадо-Г» — модернизированная реактивная система залпового огня, созданная на базе РСЗО «Град» (разработчик — АО «НПО „СПЛАВ“ имени А. Н. Ганичева», входит в АО «НПК „Техмаш“»). Отличительными особенностями системы являются повышенная эффективность стрельбы, более мощные боеприпасы, наличие автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Принята на вооружение Вооруженных сил РФ в 2014 году.

В марте 2018 года в отношении МЗ введено конкурсное производство. Чистый убыток по итогам 2018 года — 3,3 млрд руб., выручка — 4,2 млрд руб. По данным ГК «Ростех», корпорация через дочернюю структуру ООО «РТ-Капитал» реализует комплексную антикризисную программу в отношении группы предприятий «Мотовилихинские заводы», которая предполагает сохранение и развитие основных производственных компетенций предприятия на существующих площадях.