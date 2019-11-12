Экс-губернатор Самарской области получит почетный знак с премией «За труд во благо земли Самарской»

Бывший губернатор Самарской области, заслуженный экономист РФ Константин Титов будет награжден почетным знаком главы региона «За труд во благо земли Самарской». Соответствующее постановление главы региона Дмитрия Азарова опубликовано на сайте областного правительства.

Также документ предусматривает выплату Константину Титову единовременного денежного вознаграждения на сумму 125 тыс. руб. Деньги будут выплачены из средств департамента управления делами губернатора и областного правительства на соответствующие цели.

Константин Титов был первым губернатором Самарской области. Он занимал соответствующий пост с 1991 до 2007 года.

Георгий Портнов