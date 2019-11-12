Прокуратура может подать в суд на мэрию Екатеринбурга из-за отсутствия схемы размещения киосков

Комиссия по экономическому развитию думы Екатеринбурга вновь не приняла решение по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, которые предложила администрация. В случае непринятия проекта в срок прокуратура обратится в суд в связи с бездействием администрации, пояснили представители юридического отдела гордумы.

Проект концепции развития нестационарной торговли был представлен в апреле и должен заработать с 1 января 2020 года. По нему планируется за полтора года ликвидировать 1,5 тыс. из 2,3 тыс. торговых точек, оставив на территории города 835 киосков. Также проект предусматривает заключение с действующими объектами договоров без проведения аукциона на три года. После все места торговли станут предметами аукциона.

Председатель комитета по товарному рынку мэрии Елена Чернышева отметила, что для того, чтобы успеть до начала следующего года необходимо «выйти на думу» до 20 ноября (ближайшее заседании думы состоится 19 ноября). Однако депутаты не поддержали инициативу. «Мы не пришли к консенсусу. Администрирование платежей (получение платежей по договорам об аренде земли) не должно быть в руках районов. Насколько мне известно, в районах даже назначены разные кураторы. Пока все сыро»,— заявил председатель комиссии Григорий Вихарев. Он пообещал вернуться к рассмотрению проекта после обсуждения вопроса с предпринимателями города и мэром Александром Высокинским.

Анастасия Реутова