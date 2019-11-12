Организации Удмуртии стали богаче на 15,2 млрд рублей за счет вложений в январе-сентябре

За 9 месяцев 2019 года организации Удмуртии получили доход в 15,2 млрд руб. от финансовых вложений. Из них 80,6% или 12,2 млрд руб. принесли долгосрочные вложения, 19,4% или 2,9 млрд руб. — краткосрочные, сообщает Удмуртстат. В число обозначенных организаций не вошли субъекты МСП, бюджетные организации, банки, страховые компании и негосударственные пенсионные фонды.

За январь-сентябрь общая сумма вложений компаний Удмуртии составила 383 млрд руб. Из них 96,4% или 369,2 млрд руб. занимают краткосрочные финансовые вложения. Основную часть краткосрочных финансовых вложений составили банковские вклады и предоставленные займы — 80,6% и 19,4% соответственно.

Наибольшие доли в общем объеме финансовых вложений на начало октября 2019 года занимают такие виды деятельности как «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства» и «транспортировка и хранение. Их удельный вес составляет 49,2%, 19% и 8,7% соответственно.