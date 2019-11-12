ВЭБ определит возможности финансирования обновления городского транспорта до конца 2019 года

На заседании комитета Пермской городской думы по экономическому развитию начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин доложил о ходе переговоров с Внешэкономбанком (ВЭБ) по программе модернизации транспорта.

По словам Анатолия Путина, глава Перми Дмитрий Самойлов уведомил ВЭБ о готовности принять участие в программе обновления подвижного состава. Банк, в свою очередь, сообщил основные критерии отбора городов. «Возможны два направления: модернизация электротранспорта и лизинг. По обоим направлениям ждем предложения о формах взаимодействия и параметрах финансирования»,— уточнил господин Путин. По его оценкам, до конца 2019 года муниципалитет получит эти данные.

Напомним, ВЭБ включил Пермь в список городов, где планируется провести программу обновления городского транспорта с привлечением частных инвесторов. Общий объем программы на все города составляет 340 млрд руб., из которых 196 млрд руб.— инвестиции на обновление подвижного состава и 112 млрд руб.— на реконструкцию инфраструктуры. Ранее депутаты Пермской думы призвали администрацию города активнее работать со структурами ВЭБа.