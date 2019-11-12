Партнером агрегатора такси «Ситимобил» на Урале станет Renault

На презентации агрегатора такси «Ситимобил» в Екатеринбурге директор компании по макрорегиону Сибирь и Урал Василий Скурихин сообщил о том, что на Урале партнером агрегатора станет компания Renault Россия. «Партнерство с Renault также поможет нам в реализации нашей основной миссии - предлагать комфортную альтернативу автомобилю и общественному транспорту для передвижения по городу»,— пояснил господин Скурихин. По данным компании, партнерство предполагает обновление таксопарков партнеров сервиса «Ситимобил» автомобилями Renault Logan. «Renault Logan зарекомендовал себя как надежный автомобиль, который прекрасно справляется с бизнес-задачами таксомоторных парков транспортных компаний»,— пояснила директор по корпоративным продажам Renault Россия Надежда Фролова.