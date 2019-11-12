В Таганроге бухгалтера будут судить за хищение 10,5 млн рублей

Таганрогский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника расчетного бюро бухгалтерии АО «Красный гидропресс», обвиняемой в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, обвиняемая до 2015 года необоснованно завышала себе размер зарплаты. Так ей удалось похитить 10,5 млн руб. Которыми она распорядилась по собственному усмотрению.

Максимальное наказание, которое грозит обвиняемой по делу, составляет десять лет лишения свободы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Красный гидропресс» зарегистрировано в Таганроге в декабре 2012 года и занимается производством оружия и боеприпасов. Предприятием руководит Владимир Горлов. Компания на 66,4% принадлежит Росимуществу и на 33,6% — АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение». Данных о выручке и прибыли нет.

Дарья Голякова