12 ноября, вторник
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

В Зауралье прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолка в новой школе

Прокуратура Курганской области проводит проверку информации об обрушении потолка в школе поселка Сафакулево.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят действия (бездействие) должностных лиц, по вине которых произошло происшествие. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Информация об обрушении потолка в столовой в новом корпусе школы, открывшемся в начале октября этого года, появилась вчера в группе «Подслушано Сафакулево «Курганская область» в социальной сети «Вконтакте». Местные жители опубликовали фотографии и сообщили, что никто не пострадал, так как в момент обрушения никого не было в здании. По данным регионального департамента образования и науки, инцидент произошел во время работы по монтажу пожарной сигнализации подрядной организацией ООО «Транзит»: произошло нарушение конструкции подвесного потолка, часть плит выпали. Администрация района составила подрядчику претензию, сообщает «Область 45».

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Партнерский проект

Анонсы

Помогаем помогать

Профиль пользователя