МКУ «Содержание муниципального имущества» получит полномочия по демонтажу НТО

На заседании комитета Пермской городской думы по экономическому развитию начальник департамента имущественных отношений администрации Перми Михаил Берников сообщил о том, что МКУ «Содержание муниципального имущества» получит полномочия по демонтажу самовольно установленных объектов. Ранее организацией торгов на демонтаж занимались территориальные органы администрации, работы вели нанятые подрядчики. Теперь МКУ будет осуществлять эти работы самостоятельно.

Кроме того, департамент получит полномочия для организации торгов по использованию объектов незавершенного строительства.