На капремонт парка «Первомайский» в Уфе потратят около 700 млн рублей

На капитальный ремонт и благоустройство парка культуры и отдыха Первомайский в Уфе будет потрачена рекордная сумма — 688,44 млн руб., следует из сообщения на портале госзакупок. Подрядчика работ отобрал в ходе закупки у единственного поставщика генеральный подрядчик — ФГУП «Управление строительства №3 Федеральной службы исполнения наказаний». В ходе тендера стоимость работ была снижена: начальная цена составляла 724,67 млн руб. Исполнитель контракта в материалах закупки не указан.

Работы должны быть завершены до 1 ноября 2020 года. Объем и виды работ на сайте госзакупок не конкретизируются. В администрации парка "Ъ-Уфа" сообщили, что капитальный ремонт будет проходить в два этапа: второй завершится в 2021 году. В парке должны быть проложены велодорожки, тропы здоровья, оборудован амфитеатр, сцена, новые спортивные сооружения, аллея молодоженов, фонтан, заменена система освещения, очищено озеро, построена новая входная группа со стороны улицы Орджоникидзе.

Парк расположен за Дворцом культуры УМПО. Его площадь составляет около 11 га.

Майя Иванова