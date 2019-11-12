«Сетевая компания» до конца года выберет подрядчика прокладки ЛЭП в Казани за 400 млн рублей

ОАО «Сетевая компания» до конца 2019 года выберет подрядчика строительства высоковольтной кабельной линии электропередачи в Казани. Предприятие объявило конкурс для субъектов малого и среднего предпринимательства с начальной ценой контракта в 399,6 млн руб. , сообщает «Интерфакс».

Итоги конкурса подведут 10 декабря этого года. Победитель должен будет до сентября 2022 года построить двухцепную кабельную линию 110кВ, чья протяженность составит порядка 2 км. Она будет проложена от опоры N42/1 кабельно-воздушной линии (КВЛ) «ТЭЦ-1 – Западная» и КВЛ «Новокремлевская – Западная» до подстанции «Заречье». Также победителю конкурса предстоит снести воздушную линию электропередачи аналогичной длины.

"Ъ-Казань"