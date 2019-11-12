У пенсионерки из Удмуртии похитили все деньги под предлогом снятия порчи

У 83-летней пенсионерки из Сарапула похитили 30 тыс. руб. под предлогом снятия порчи. По факту мошенничества возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что в квартиру потерпевшей позвонили две неизвестные женщины, которые сообщили пенсионерке, что на нее наложена порча и предложили снять ее. Затем злоумышленницы изобразили ритуал снятия порчи и очищения квартиры, после чего потребовали оплату. По их словам, для действия ритуала необходимо отдать все имеющиеся в доме деньги. Пенсионерка поверила незнакомкам и отдала им 30 тыс. руб. Потерпевшая осознала, что стала жертвой мошенников, когда рассказала о случившемся дочери, которая убедила ее обратиться в полицию.