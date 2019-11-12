Промпарк «Красный яр» привлек кредит 140 млн рублей

Индустриальный парк «Красный Яр» в Красноярском крае привлек кредит банка «Открытие» на сумму 140 млн руб. Инвестиции будут направлены на реконструкцию объектов инфраструктуры и недвижимости для потенциальных резидентов парка, говорится в сообщении банка.

Управляющая компания индустриального парка планирует строительство второй очереди «Красного яра» — 10 тыс. производственных и складских помещений. В настоящее время УК ведет переговоры с банком «Открытие» о привлечении финансирования в этот проект. Сумма планируемых инвестиций не называется.

«Красный яр» расположен на территории бывшего металлургического завода «Сибэлектросталь» в Красноярске. Общая площадь земельных участков парка составляет 14,7 га, площадь производственно-складских помещений — 72 тыс. кв. м. Сегодня на площадях индустриального парка работают 63 резидента и пользователя инфраструктуры. В 2018 году объем выпуска продукции резидентами парка составил 1,2 млрд руб. «Красный яр» включен в реестр промышленных парков Министерства промышленности и торговли России.

Оксана Павлова