У жителя Ижевска изъяли Mercedes за долги

Сотрудники УФССП России по Удмуртии изъяли автомобиль Mercedes-Benz у 50-летнего жителя Ижевска, в отношении которого возбуждено три производства о взыскании долгов по налогам на 250 тыс. руб. На транспортное средство наложен арест, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за 10 месяцев 2019 года судебные приставы Удмуртии взыскали 680 млн руб. налоговых платежей с должников-физлиц и организаций, из них 12,18 млн руб. налога. Кроме того, за обозначенный период приставы произвели 659 арестов имущества должников на 230 млн руб.