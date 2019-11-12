Поступления в новосибирский бюджет от процедур банкротства выросли на 30%

За девять месяцев 2019 года поступления в бюджет Новосибирской области от процедур банкротства увеличились на 30% и составили более 1,8 млрд руб. По словам начальника отдела обеспечения процедур банкротства областного управления ФНС России Яны Павлющенко, поступления выросли за счет новых подходов к инициированию процедур банкротства и усилению контроля за деятельностью арбитражных управляющих по уплате текущих обязательств.

В рамках дел о банкротстве юрлиц в этом году приняты меры по привлечению к субсидиарной ответственности контролирующих должников лиц на общую сумму 11,1 млрд руб., сказала Яна Павлющенко: рост составил в два раза по сравнению в прошлым годом. Из 75 направленных заявлений удовлетворено 36 на общую сумму 4,9 млрд руб.

Всего в этом году в арбитражный суд Новосибирской области направлено 253 заявления о признании должников банкротами на общую сумму 1,1 млрд руб. В прошлом году, по данным ФНС на октябрь, было направлено 204 заявления на 1,6 млрд руб.

Оксана Павлова