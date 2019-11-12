«Черным» лесорубам вынесли приговор за вырубку деревьев на 13 млн рублей

В Знаменском райсуде Омской области завершился суд над преступной группой «черных» лесорубов. Как сообщили в региональной прокуратуре, в криминальную организацию входили бывший начальник отдела Тарского лесничества, трое экс-сотрудников этого же лесничества и предприниматель, занимавшийся лесозаготовками на территории Тарского района.

По версии следствия, группа действовал с начала 2013-го по март 2016 года, за указанный период ее участники произвели незаконную рубку более 3 тыс. куб. м древесины. Вырученные от продажи древесины денежные средства распределялись между участниками группы. По подсчетам силовиков, лесному фонду России причинен ущерб на сумму свыше 13 млн руб.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размерах). По результатам его рассмотрения предпринимателю, который являлся организатором группы «черных» лесорубов, и бывшему начальнику отдела лесничества суд назначил по три года колонии общего режима. Еще трое обвиняемых отделались условными сроками.

Константин Воронов