Для школ и детсадов Татарстана закупят овощи на 146 млн рублей

На обеспечение татарстанских школ и детских садов овощами планируют потратить 146,1 млн руб. Тендер объявил Департамент продовольствия и социального питания Казани. Поставщик должен быть определен 28 ноября.

Согласно документации, с даты подписания договора по 31 октября 2020 года в учебные заведения должно быть поставлено 4 тонн картофеля на 76 млн руб., 1,6 тонн капусты на 25,6 млн руб., 1,3 тонны моркови на 20,1 млн руб., 0,8 тонн лука на 16 млн руб., а также 0,7 тонн свеклы на 8,4 млн руб.

Все овощи должны быть свежими, собранными в 2019 году, и упакованными в сетки весом не более 30 кг, ставит условие заказчик.

Источник финансирования закупки — собственные средства департамента, говорится в техзадании тендера.

"Ъ-Казань"