Под Миассом рыбак утонул, провалившись под тонкий лед

На искусственном водоеме рядом с поселком Нижний Атлян Миасского городского округа вчера утонул рыбак. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области, мужчина ушел за уловом рано утром, а через несколько часов жена не смогла до него дозвониться. Она пришла к водоему и обнаружила его тело в 12 метрах от берега. Как отмечают в ведомстве, рыбак подверг себя риску, выйдя на неокрепший лед, толщина которого составляла всего 3-5 см при необходимых 7-10 см. Поскольку глубина водоема небольшая, он попытался выбраться сам, но сил ему не хватило.

В региональном управлении МЧС напоминают, что в ближайшие полторы-две недели выходить на лед нельзя, поскольку температурный режим не позволяет ему окрепнуть. Нарушение запрета может повлечь за собой гибель людей.