Мэрия Перми благоустроила 391 площадку после демонтажа рекламных конструкций и НТО

На заседании комитета Пермской городской думы по экономическому развитию начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Александр Кузнецов отчитался о работе по благоустройству земельных участков после демонтажа нестационарных торговых объектов.

По словам Александра Кузнецова, 42 земельных участка приведены в нормативное состояние после демонтажа киосков.Благоустроено также 349 площадок после освобождения их от рекламных конструкций. Затраты мэрии на эти цели составили 8,8 млн руб. В целом владельцам нестационарных объектов вынесено более 2 тыс. протоколов. В городской бюджет поступили штрафы на 6,1 млн руб.