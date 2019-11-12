Удмуртия заняла 7-е место в рейтинге глав регионов по уровню содействия конкуренции

Удмуртия заняла 7-е место в рейтинге глав регионов России, составленном на основе стандарта развития конкуренции по итогам 2018 года. Соответствующий список опубликован на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

В обозначенном рейтинге оценивается качество сформированной главами регионов и их командами системы по содействию развитию конкуренции на основе стандарта, который является ключевым инструментом формирования конкурентной политики в субъектах. Он представляет собой пошаговую инструкцию для органов исполнительной власти России.

В среднем по России реализация мероприятий в рамках стандарта в 2018 году составила 73,45%, что больше показателя 2017 года, который составлял 68,79%. Значение в Удмуртии составило 91,98%. На первых местах рейтинга расположились Омская, Воронежская, Московская области, Башкортостан и Мордовия — показатель в этих регионах составил 101,85%, 97,06%, 94,78%, 94,2% и 92,48% соответственно.