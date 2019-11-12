Прокуратура проводит проверку по жалобам сотрудников скорой помощи Магнитогорска

Исполняющий обязанности прокурора Челябинской области Игорь Трошкин поручил организовать проверку в связи с запланированной акцией протеста сотрудников станции скорой помощи Магнитогорска. В ходе проверки будет дана оценка исполнения учреждением здравоохранения трудового законодательства, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. Результаты проверки поставлены на контроль.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», пикет медработников в знак протеста против низких зарплат и тяжелых условий труда запланирован на 17 ноября. Мероприятие согласовано администрацией города. Ранее коллектив станции скорой помощи Магнитогорска написал открытое письмо властям с требованием повысить зарплату до средней по региону. 11 ноября с медиками встретился министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. Он пообещал увеличить надбавку за работу в ночную смену с 20% до 50%, а также ввести доплату в размере 100% при выезде одного специалиста вместо двух.